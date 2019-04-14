14 Апреля 2019
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Политика За рубежом

Отец Ассанжа прокомментировал арест сына

Отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон прокомментировал арест сына в Великобритании.

По словам Шиптона, его шокировало видео, на котором запечатлено, как Ассанжа выводят из здания посольства Эквадора в Лондоне.

"Мне 74 года, но я выгляжу лучше, чем он в 47. Это просто шок!" — цитирует его The Guardian.

На просьбу Шиптона принять меры в связи с арестом сыра премьер-министр Австралии Скотт Моррисон ответил, что журналисту окажут консульскую поддержку, однако о каких-либо "особых мерах" речь не идет.

Как сообщало Накануне.RU, интернет-журналист был арестован полицией Лондона 11 апреля в эквадорском посольстве.

Джулиан Ассанж обнародовал сверхсекретные материалы о шпионских скандалах, коррупции в высших эшелонах власти, военных преступлениях и тайнах дипломатии. С 2012 г. скрывался на территории посольства Эквадора в Лондоне, после того, как американские власти присвоили ему статус "врага государства" из-за утечки секретных материалов ВВС США.

джулиан ассанж, арест(2019)|Фото: RT

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Отец Ассанжа прокомментировал арест сына

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Теги: Джулиан Ассанж, Джон Шиптон



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