"Против меня готовят провокацию": Зеленский объяснил отказ от участия в дебатах

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объяснил журналистам, почему он отказался от дебатов с Петром Порошенко, которые должны состояться сегодня.

"На стадионе "Олимпийский" против меня готовят провокацию. Поэтому я туда не поеду", - заявил Зеленский.

Вчера на сайте правительства Украины появилось сообщение, что Порошенко ждет Зеленского на стадионе "Олимпийский" 14 апреля в 14.00. В видеобращении он попросил своего оппонента "не прятаться от избирателей", пишет "Российская газета".

В штабе Зеленского назвали другую дату дебатов – 19 апреля, в свою очередь действующий президент уверен, что дебаты должны состояться и 14, и 19 числа.

Напомним, в первом туре президентских выборов Зеленский набрал 30,24% голосов, а Порошенко – 15,9%. Второй тур назначен на 21 апреля.

Как сообщало Накануне.RU, руководство украинского телеканала "1+1" собирается подать в суд на действующего президента страны после того, как он без приглашения заявился в телеэфир и устроил словесную перепалку со своим соперником на выборах Владимиром Зеленским. Вечером 11 апреля Порошенко приехал в студию программы "Право на власть" и призвал Зеленского начать с ним дебаты в студии. Зеленский вышел на связь по телефону и сказал, что уже направляется во Францию, а дебаты состоятся 19 апреля.