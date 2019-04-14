"Жизнь оказалась лучше наших прогнозов": глава ЦБ заявила, что пик инфляции в России пройден

Пик инфляции в России уже пройден, предположила глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на полях весенней встречи Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне.

По словам главы ЦБ РФ, скорее всего, пик инфляции в России уже пройден, но утверждать это с полной уверенностью нельзя.

"Недельная инфляция достаточно волатильная, хотя по годовой инфляции там уже эффект базы срабатывает так, что, скорее всего, мы проходим этот пик", - сказала Набиуллина, добавив.

Набиуллина напомнила, что ЦБ не так давно пересмотрел прогноз по инфляции.

Сейчас инфляция в РФ выше цели ЦБ, но "лучше, чем ожидали". "Пока по устойчивым компонентам годовая инфляция у нас чуть выше 4%. Да, прогнозы влияния НДС на инфляцию оказались, то есть жизнь оказалась лучше наших прогнозов, скажем так", - добавила она.

Напомним, в конце марта глава ЦБ заявляла, что пик годовой инфляции будет пройден в марте-апреле и составит около 5,5%.

Как сообщало Накануне.RU, в феврале годовая инфляция возросла до 5,2%, против 5% месяцем ранее: на ценах сказались последствия повышения ставки НДС до 20%.

Отметим, что Эльвира Набиуллина - частый гость на мероприятиях МВФ в Вашингтоне. Осенью прошлого года во время стремительного падения курса рубля глава ЦБ РФ получала комплименты от американских коллег за "стремление к экономическим реформам" и "успешное правление Центробанком" на конференции в США.