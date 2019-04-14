"Жизнь оказалась лучше наших прогнозов": глава ЦБ заявила, что пик инфляции в России пройден

14 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

КС признал законным повышение пенсионного возраста

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Экономика В России

"Жизнь оказалась лучше наших прогнозов": глава ЦБ заявила, что пик инфляции в России пройден

Пик инфляции в России уже пройден, предположила глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на полях весенней встречи Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне.

По словам главы ЦБ РФ, скорее всего, пик инфляции в России уже пройден, но утверждать это с полной уверенностью нельзя.

"Недельная инфляция достаточно волатильная, хотя по годовой инфляции там уже эффект базы срабатывает так, что, скорее всего, мы проходим этот пик", - сказала Набиуллина, добавив.

Набиуллина напомнила, что ЦБ не так давно пересмотрел прогноз по инфляции.

Сейчас инфляция в РФ выше цели ЦБ, но "лучше, чем ожидали". "Пока по устойчивым компонентам годовая инфляция у нас чуть выше 4%. Да, прогнозы влияния НДС на инфляцию оказались, то есть жизнь оказалась лучше наших прогнозов, скажем так", - добавила она.

Напомним, в конце марта глава ЦБ заявляла, что пик годовой инфляции будет пройден в марте-апреле и составит около 5,5%.

Как сообщало Накануне.RU, в феврале годовая инфляция возросла до 5,2%, против 5% месяцем ранее: на ценах сказались последствия повышения ставки НДС до 20%.

Отметим, что Эльвира Набиуллина - частый гость на мероприятиях МВФ в Вашингтоне. Осенью прошлого года во время стремительного падения курса рубля глава ЦБ РФ получала комплименты от американских коллег за "стремление к экономическим реформам" и "успешное правление Центробанком" на конференции в США.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Жизнь оказалась лучше наших прогнозов": глава ЦБ заявила, что пик инфляции в России пройден

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: инфляция, цб рф, набиуллина



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Стоит ли ожидать обострения в Донбассе с приходом Зеленского?

Результаты 574

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети