Цены на нефть могут снизиться до 40 долларов за баррель, - Силуанов

Цены на нефть могут снизиться до 40 долларов за баррель в случае отказа от сделки по сокращению добычи ОПЕК+. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Если ОПЕК+ не продлит соглашение о сокращении добычи нефти, россияне почувствуют на себе эффект от снижения цен на нефть: он скажется на курсе рубля, но существенных последствий для экономики это не принесет благодаря бюджетному правилу и накопленным резервам, заявил министр.

"Мы с вами видели, что это было и 40 долларов, и менее 40 долларов за баррель. Весь вопрос в следующем - насколько это долго продлится. Может продлиться и полгода, может, и год", - добавил Силуанов, его слова приводит ТАСС.

Напомним, Владимир Путин, комментируя сделку на Международном арктическом форуме, заявил, что сотрудничество с ОПЕК будет продолжаться.

Как сообщало Накануне.RU, ректор РАНХиГС Владимир Мау заявил, что рубль перестает зависеть от цен на нефть, теперь на него влияют санкции.