В Екатеринбурге горел гриль-бар

В Екатеринбурге загорелся гриль-бар рядом с театром "Щелкунчик" на улице 8 марта. Судя по видео с места происшествия, в здании произошло короткое замыкание.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, пожар произошел вчера около 21.00 – на кровле одноэтажного гриль-бара загорелся утеплитель.

10 человек самостоятельно эвакуировались до прибытия спасателей.

Пожарные справились с возгоранием за семь минут. Обошлось без пострадавших.

Пользователи социальных сетей вспоминают, что гриль-бар рядом с "Щелкунчиком" горит не в первый раз, а несколько лет назад в него въехал автомобиль.