14 Апреля 2019
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Новой "Мисс Россия" стала 20-летняя Алина Санько из Ростовской области

Стало известно имя победительницы конкурса "Мисс Россия – 2019". Главной красавицей страны признали 20-летнюю Алину Санько из Ростовской области. Арина Верина из Екатеринбурга получила титул первой вице-мисс, Ралина Арабова из Татарстана – второй.

20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области увлекается рисованием, живописью, поэзией, любит путешествия. Победительнице вручили корону из белого золота, украшенную драгоценными камнями и жемчугом, а также 3 млн руб.

Вице-мисс получили гранты на обучение в любой стране мира. Финалистки могут представлять Россию на международных конкурсах "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная", пишет РИА Новости.

Мисс Россия - 2019(2019)|Фото: missrussia.ru

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Новой "Мисс Россия" стала 20-летняя Алина Санько из Ростовской области

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Теги: мисс россия - 2019, конкурс красоты



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