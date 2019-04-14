Новой "Мисс Россия" стала 20-летняя Алина Санько из Ростовской области

Стало известно имя победительницы конкурса "Мисс Россия – 2019". Главной красавицей страны признали 20-летнюю Алину Санько из Ростовской области. Арина Верина из Екатеринбурга получила титул первой вице-мисс, Ралина Арабова из Татарстана – второй.

20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области увлекается рисованием, живописью, поэзией, любит путешествия. Победительнице вручили корону из белого золота, украшенную драгоценными камнями и жемчугом, а также 3 млн руб.

Вице-мисс получили гранты на обучение в любой стране мира. Финалистки могут представлять Россию на международных конкурсах "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная", пишет РИА Новости.