14 Апреля 2019
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"Уралочка" победила действующего чемпиона страны в полуфинале чемпионата России

"Уралочка-НТМК" победила в полуфинале чемпионата России по волейболу столичную команду "Динамо" – действующего чемпиона страны. "Уралочка" повела в серии до двух побед – 1:0, сообщили Накануне.RU в волейбольном клубе.

Полуфинальная серия продлится до двух побед. Второй матч пройдет 17 апреля в Нижнем Тагиле. Третья игра, если потребуется, состоится в Москве 20 апреля.

Напомним, в этом сезоне "Уралочка" уже обыгрывала "Динамо" 16 ноября в Нижнем Тагиле, прервав серию поражений, которая продолжалась почти пять лет.

Уралочка-НТМК(2019)|Фото: Уралочка-НТМК

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"Уралочка" победила действующего чемпиона страны в полуфинале чемпионата России

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Теги: уралочка, волейбол, динамо



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