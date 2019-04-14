"Уралочка" победила действующего чемпиона страны в полуфинале чемпионата России

"Уралочка-НТМК" победила в полуфинале чемпионата России по волейболу столичную команду "Динамо" – действующего чемпиона страны. "Уралочка" повела в серии до двух побед – 1:0, сообщили Накануне.RU в волейбольном клубе.

Полуфинальная серия продлится до двух побед. Второй матч пройдет 17 апреля в Нижнем Тагиле. Третья игра, если потребуется, состоится в Москве 20 апреля.

Напомним, в этом сезоне "Уралочка" уже обыгрывала "Динамо" 16 ноября в Нижнем Тагиле, прервав серию поражений, которая продолжалась почти пять лет.