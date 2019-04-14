14 Апреля 2019
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КС признал законным повышение пенсионного возраста

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Пермские коммунисты на митинге против мусорной реформы потребовали распустить Центризбирком

В Перми 13 апреля в парке имени Миндовского состоялся митинг КПРФ - люди выступили против мусорной и пенсионной реформ. Со сцены горожане и коммунисты обозначили основные, по их мнению, проблемы Перми - оптимизация образовательных и лечебных учреждений, проблемы ЖКХ, повышение пенсионного возраста и мусорная реформа.

По итогам митинга была принята резолюция, ее направили губернатору края Максиму Решетникову.

Как отметили выступающие, 2018 год стал годом разочарований и прозрений, годом, который раскрыл истинный облик установившегося режима и действующей власти.

митинг, КПРФ, пенсионная реформа(2019)|Фото:kprf.perm.ru

"Власть смело взяла курс на проведение антисоциальной политики. Она открыто стремится переложить неприбыльные социальные обязательства на плечи населения, и одновременно залезть как можно глубже в карманы граждан", - говорится в сообщении КПРФ.

В резолюцию митинга включили несколько требований собравшихся. Самое главное - это роспуск Центризбиркома, введение прогрессивного налога для богачей и освобождение от налогов малообеспеченных граждан. Также среди требований - поддержать молодые семьи, ветеранов и инвалидов, отменить повышение пенсионного возраста.

митинг, КПРФ, пенсионная реформа(2019)|Фото:kprf.perm.ru

Лично от Решетникова собравшиеся потребовали отменить мусорный сбор с квадратного метра в многоквартирных домах, остановить уничтожение ветки Горнозаводской железной дороги.

митинг, КПРФ, пенсионная реформа(2019)|Фото:kprf.perm.ru

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Пермские коммунисты на митинге против мусорной реформы потребовали распустить Центризбирком

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Теги: Пермь, митинг, КПРФ, мусорная реформа, пенсионная реформа



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