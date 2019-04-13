Доходы уральских депутатов Госдумы: кто оказался самым богатым?

Депутаты Государственной думы отчитались о своих доходах за 2018 год. Самым богатым парламентарием стал Григорий Аникеев - его доход составил более 2,3 млрд руб. Следом за ним по обеспеченности идет представитель "Единой России" Николай Борцов, он в прошлом году заработал более 988 млн руб. "Бронза" общего списка госдумовских народных избранников - у Леонида Симановского, его доход в 2018 году составил более 424 млн руб.

Руководители думских фракций в прошлом году заработали "в разброс": самым богатым стал лидер КПРФ Геннадий Зюганов, его доход составил 7,9 млн руб. На втором месте - Владимир Жириновский, он в прошлом году заработал 6,7 млн руб. Третье место - у лидера "Справедливой России" Сергея Миронова, он задекларировал 4,9 млн руб. И самым "бедным" оказался "единоросс" Сергей Неверов - он в 2018 году заработал 4,8 млн руб.

Что касается доходов уральских депутатов Госдумы, то самым богатым парламентарием от Свердловской области стал Зелимхан Муцоев, его состояние за 2018 год оценили в 33 млн руб. Также за ним числится пять земельных владений, два дома и трансформаторная подстанция на одном из участков.

На втором месте на Среднем Урале по доходам - Лев Ковпак. Его доход составил более 20 млн руб. В его собственности два земельных участка, два дома, две квартиры, гаражный бокс и машиноместо.

Тройку лидеров депутатов-свердловчан замыкает Павел Крашенинников, задекларировавший 8,5 млн руб. Он владеет "Лексусом" вместе с женой, двумя домами и двумя огромными квартирами.

Из представителей Челябинской области самым богатым в Госдуме стал депутат-"эсер" Валерий Гартунг, она за 2018 год заработал более 28 млн руб. Здесь стоит отметить, что в 2017 году Гартунг декларировал почти на 10 млн руб. больше. Самым "бедным" народным избранником от Южного Урала стал Олег Колесников - он заработал "всего" 3,8 млн руб.

У депутатов от Ямала не так все плохо - Григорий Ледков и Владимир Пушкарев оба увеличили свои доходы по сравнению с 2017 годом: Ледков заработал более 5 млн руб, имеет две квартиры, внедорожник, прицеп и несколько вездеходов. Пушкарев задекларировал 4,8 млн руб.

Еще один депутат от Челябинской области, который представляет еще и интересы Зауралья, Дмитрий Вяткин задекларировал более 5 млн руб., в его собственности земельный участок и дом. Павел Дорохин, депутат от Курганской, Тюменской и Мурманской областей задекларировал 4,8 млн руб. "Сокол Жириновского" - депутат от Курганской и Челябинской областей Виталий Пашин задекларировал также 4,8 млн руб.

Депутат Госдумы Василий Шишкоедов от Курганской и Челябинской областей задекларировал 4,8 млн руб.

Самым богатым депутатом от Пермского края стал Александр Василенко, за прошлый год он заработал почти 32 млн руб. В его собственности - два земельных участка, жилой дом и квартира. Другие пермские парламентарии Игорь Шубин, Андрей Исаев, Игорь Сапко и Дмитрий Скриванов заработали около 5 млн руб.

С полным списком деклараций депутатов Госдумы за 2018 год можно ознакомиться на сайте нижней палаты парламента.