"Это наш город". На митинге в Москве сотни людей потребовали прекратить строительный произвол

В Москве на Суворовской площади состоялся митинг против строительного произвола столичных властей и нарушений в сфере ЖКХ. Акция была согласована мэрией. По оценке организаторов, участие в митинге приняли около 1,5 тыс. человек. Это жители ряда районов столицы (Кунцево, Раменки, Останкино и др.), которые ведут борьбу с точечной застройкой территорий, а также представители общественных и политических движений. Подробности – в материале Накануне.RU.

Акция протеста проводилась по инициативе движения "Моссовет" при поддержке постоянного Оргкомитета, в который входят "Левый Фронт", "Партия Дела", движения "Свободная Россия" и "Другая Россия" и прочие организации.

Власти согласовывали митинг неохотно и, в конце концов, выдали разрешение за пару дней до проведения публичного мероприятия.

"Трудно нам этот митинг давался, не согласовывали до последнего момента. Позавчера согласовали, и то после встречной претензии. Хотели в парк "Сокольники" согнать", - обратился к собравшимся в своем выступлении писатель-футуролог, член Федерального совета "Партии Дела" Максим Калашников.

"Мы видим, что они делают со страной, этой аудитории не надо говорить, кто несет ответственность за то, что происходит… В этой системе Российская Федерация обречена на сырьевую резервацию, а Москва – на разросшуюся злокачественную опухоль, мегалополис без промышленности, без науки", - продолжил он.

По его мнению, проблемы Москвы нельзя решить без решения главной проблемы – "страна должна быть нашей". "Страна должна перестать быть сырьевой колонией. Начинать нужно с себя, с гражданской активности. Сейчас они боятся только одного – массового выхода людей на улицы. Сегодня – это встреча единомышленников, тренировка, проба сил", - выразил мнение Калашников.

Главное требование сегодняшнего протеста москвичей заключалось в ликвидации строительного произвола властей и засилия случаев точечной застройки.

"Строительная мафия в этом городе захватила власть. Она пришла в каждый район и в каждый дом. Нет такого района, где не было бы общих проблем. Везде вырубаются зеленые насаждения, выкапываются какие-то непонятные траншеи, которые угрожают нашим домам, настраиваются торговые центры, которые нам не нужны. И все это делается в интересах карманов московской власти. В сфере ЖКХ идет полная обдираловка, но никто не несет за это ответственность", - заявила на митинге координатор "Моссовета" и движения "Левый фронт" Анастасия Удальцова.

На этом фоне активисты призвали объединять силы для борьбы с "беспределом московских властей".

"Вы знаете, как наш город фактически стирают с лица земли, чтобы на его месте построить какой-то новый Шанхай. Если такая политика продолжится еще лет 10-15, от нашего города останутся только воспоминания", - отметил представитель инициативной группы жителей Кунцево Иван Рожков.

"Вы помните, как нас пытались взять штурмом, как мы вышли на улицы, чтобы остановить строительную технику, и мы остановили эту стройку на целый год, но это только начало борьбы. То же самое происходит сейчас в других районах Москвы – остановили стройку в Раменках на Мичуринском проспекте, остановили стройку в Останкино на улице Цандера. Скоро вы услышите о новых остановленных стройках, это абсолютно реально, мы можем это делать, когда вместе выходим на улицы нашего города и начинаем бороться за свои права", - прокомментировал он.

С этим согласился и Калашников, который призвал с трибуны митинга использовать любую акцию с толком, "потому что решительные события приближаются". "Меня не надо обманывать, я видел, как шли события в конце 1980-х, и то, что нынешняя ситуация повторяет судьбу поздней КПСС, мне уже очевидно. Надо просто не сплоховать. Надо выходить с требованиями, создавать группы действия, сплочения на местах, что уже делается, Вместе мы победим", - заявил Калашников.