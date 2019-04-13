13 Апреля 2019
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Политика Тюменская область Уральский ФО

Моор на посту губернатора почти удвоил доход

Александр Моор, назначенный на пост врио губернатора в мае 2018 г. и выигравший выборы в сентябре 2018 г., за прошлый год заработал 9,5 млн руб. Об этом говорится в опубликованной на сайте правительства области декларации, передает корреспондент Накануне.RU. Супруга Моора задекларировала 4,4 млн руб.

Из недвижимости в собственности губернатора есть квартира площадью 72,9 кв. м, а из движимого имущества - снегоход Yamaha VK54OE. Жена Моора владеет двумя земельными участками общей площадью 3,4 тыс. кв. м и долей в нежилом помещении (1,6 тыс. кв.м), ездит на Porsche Cayenne S.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Александр Моор в 2017 г. как глава Тюмени заработал 5,5 млн руб. В собственности руководителя были все те же квартира площадью 72,9 кв. м и снегоход Yamaha. У супруги, согласно декларации, было указано два авто: BMW Х5, Porsche Cayenne S. В собственности она декларировала также два земельных участка 1727 и 1272 кв. м, а также долю в нежилом помещении. Ее доход составлял 3,6 млн руб. А в 2016 г. в ее декларации фигурировала сумма в 27,1 млн руб.

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Моор на посту губернатора почти удвоил доход

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Теги: Александр Моор, доход Моора



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