Участники пермского митинга против слияния школ потребовали отставки замглавы городской администрации

13 апреля в Перми около 300 человек вышли на митинг против слияния городских школ, передает корреспондент Накануне.RU.

Организаторы мероприятия - активисты "Союза поколений Мотовилихи", а также родители учащихся школ №48 и 49.

Активисты собрали подписи за строительство новой школы в Рабочем поселке и за отставку замглавы администрации Людмилы Гаджиевой.

"Мы дали старт кампании против слияния пермских городских школ. Заявляли мы это как митинг школы №48, ее родителей. Пришли 300 человек. Митинг прошел очень хорошо и продуктивно. Собрали много подписей за отставку замглавы администрации Перми Гаджиевой, которая курирует сферу образования. Также собрали подписи под инициативой для депутатов, согласно которой мы будем просить народных избранников распространить на Пермь действие закона об образовании ст.22 п.12, который гласит, что если родители выступают против, то слиянию школ не быть. Но этот закон действует в отношении сельских школ, но не действует в отношении городских", - рассказала Накануне.RU организатор митинга Анастасия Мальцева.

По ее словам, Гаджиева собирается из 200 школ оставить порядка 35, слив их в огромные холдинги, но не так как это сделано в Москве.

"Ей просто это взбрендилось. Будете объединяться и все, плевать. Попросту говоря, школу гребли и грабли объединяют с бальными танцами, школу в микрорайоне за 15 километров с другой школой за 5 километров. А вся экономия - это 1,6 млн руб. - то есть мы уволим директора и начальника хозчасти, а у нас микрорайон перегружен, у нас все школы перегружены. Мы не хотим расхлебывать последствия этого реформирования. У нас было более 200 училищ в городе по состоянию на 1991 год, а сейчас осталось 4. И то же самое произойдет со школами. Старт кампании дан и она будет продолжаться до тех пор, пока они не откажутся от этой идеи безумного реформирования пермского образования", - добавила женщина.

Напомним, ранее власти города сообщали, что реорганизации школ в городской системе образования проводятся с 2007 г. Малокомплектные школы с низкими показателями присоединяются к крупным школам с высоким рейтингом. Благодаря объединению школ высвобождаются финансы на повышение зарплат учителям, приобретение современного оборудования и ремонты. В качестве примера в администрации приводят школу №75, которая показывала низкую результативность. После объединения со школой №102 образовательное учреждение вошло в десятку уникальных школ города. Школа имеет уникальную концепцию и носит название "Петролеум +".