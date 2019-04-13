Участники пермского митинга против слияния школ потребовали отставки замглавы городской администрации

13 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

КС признал законным повышение пенсионного возраста

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Образование Приволжский ФО Пермский край

Участники пермского митинга против слияния школ потребовали отставки замглавы городской администрации

13 апреля в Перми около 300 человек вышли на митинг против слияния городских школ, передает корреспондент Накануне.RU.

Организаторы мероприятия - активисты "Союза поколений Мотовилихи", а также родители учащихся школ №48 и 49.

Активисты собрали подписи за строительство новой школы в Рабочем поселке и за отставку замглавы администрации Людмилы Гаджиевой.

"Мы дали старт кампании против слияния пермских городских школ. Заявляли мы это как митинг школы №48, ее родителей. Пришли 300 человек. Митинг прошел очень хорошо и продуктивно. Собрали много подписей за отставку замглавы администрации Перми Гаджиевой, которая курирует сферу образования. Также собрали подписи под инициативой для депутатов, согласно которой мы будем просить народных избранников распространить на Пермь действие закона об образовании ст.22 п.12, который гласит, что если родители выступают против, то слиянию школ не быть. Но этот закон действует в отношении сельских школ, но не действует в отношении городских", - рассказала Накануне.RU организатор митинга Анастасия Мальцева.

По ее словам, Гаджиева собирается из 200 школ оставить порядка 35, слив их в огромные холдинги, но не так как это сделано в Москве.

"Ей просто это взбрендилось. Будете объединяться и все, плевать. Попросту говоря, школу гребли и грабли объединяют с бальными танцами, школу в микрорайоне за 15 километров с другой школой за 5 километров. А вся экономия - это 1,6 млн руб. - то есть мы уволим директора и начальника хозчасти, а у нас микрорайон перегружен, у нас все школы перегружены. Мы не хотим расхлебывать последствия этого реформирования. У нас было более 200 училищ в городе по состоянию на 1991 год, а сейчас осталось 4. И то же самое произойдет со школами. Старт кампании дан и она будет продолжаться до тех пор, пока они не откажутся от этой идеи безумного реформирования пермского образования", - добавила женщина.

Напомним, ранее власти города сообщали, что реорганизации школ в городской системе образования проводятся с 2007 г. Малокомплектные школы с низкими показателями присоединяются к крупным школам с высоким рейтингом. Благодаря объединению школ высвобождаются финансы на повышение зарплат учителям, приобретение современного оборудования и ремонты. В качестве примера в администрации приводят школу №75, которая показывала низкую результативность. После объединения со школой №102 образовательное учреждение вошло в десятку уникальных школ города. Школа имеет уникальную концепцию и носит название "Петролеум +".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Участники пермского митинга против слияния школ потребовали отставки замглавы городской администрации

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: реорганизация, оптимизация, слияние, школа №48, школа №49, Пермь



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 11.04.2019 10:20 Мск "Нет мусорной обдираловке!" Пермские коммунисты в выходные проведут два митинга
Ранее 09.04.2019 08:50 Мск Пермяки выйдут на митинг против объединения школ №48 и №49
Ранее 09.11.2018 13:55 Мск Администрация Перми: окончательного решения по объединению школ №48 и №49 еще не принято
Ранее 08.11.2018 15:58 Мск В Перми могут реорганизовать две школы. Общественность бьет тревогу: "Это преступление перед детьми"

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Стоит ли ожидать обострения в Донбассе с приходом Зеленского?

Результаты 566

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети