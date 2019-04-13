13 Апреля 2019
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Самым богатым сенатором оказался Пономарев с Камчатки, а Важенин из ХМАО задекларировал земли на 1,3 млн "квадратов"

Члены Совета Федерации отчитались о доходах за 2018 год. Самым богатым оказался сенатор от Камчатского края Валерий Пономарев. Согласно официальной декларации, он заработал 2,35 млрд руб., против 1,88 млрд годом ранее, когда он отстал от сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова.

Пономарев также указал в декларации три квартиры, пять машиномест и три нежилых помещения. В его автопарке автомобили: Bentley Bentayga, Bentley Arnage, Ferrari F430 и ГАЗ-21.

Керимов, столкнувшийся с проблемами во Франции и обвиняющийся там в пособничестве при уклонении от уплаты налогов в крупном размере, задекларировал за прошлый год доход лишь 37 млн руб.

Декларации о доходах арестованного сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его супруги за 2018 год не опубликованы на сайте Совета Федерации.

сенатор Рауф Арашуков(2019)|Фото: council.gov.ru

Отметим, что спикер Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко по итогам 2018 года заработала 15 млн 274 тыс. 78 руб. Кроме того, в собственности сенатора находятся два земельных участка площадью 3667 и 2771 кв. м, дача и хозблок, квартира в 290 "квадратов", машиноместо, три нежилых здания и один объект незавершённого строительства.

Немногие сенаторы, представляющие уральские регионы, сумели обогнать Матвиенко.

Эдуард Исаков от ХМАО заработал 6,2 млн, при этом его супруга 9,6 млн. Чета обладает внушительным списком недвижимости, зато автомобиля не имеет. Его коллега из ХМАО Юрий Важенин заработал 19,4 млн, он вместе с супругой владеет земельными участками общей площадью 1,3 млн кв.м (!), одним жилым домом, тремя квартирами и гаражом. Напомним, что годовой доход сенатора Важенина ранее снизился с 70 млн руб. в 2016-м до 23,4 млн руб. в 2017 г.

Представитель ХМАО в Совфеде Юрий Важенин(2016)|Фото: gazprom.ru

Пермский сенатор Андрей Климов заработал 5 млн руб., его коллега Алексей Пушков 16,4 млн.

Доходы сенаторов от Курганской области примерно равны. Сергей Лисовский указал в декларации 4,9 млн, а Елена Перминова - 5 млн.

Елена Зленко от ЯНАО задекларировала 85,8 млн, вместе с супругом она владеет большим количеством объектов недвижимости, а вот ее коллега от арктического региона Александр Ермаков не так преуспел и заработал 5,5 млн.

Сенатор Ирина Гехт от Челябинской области указала 4,9 млн руб., а Олег Цепкин - 11,1 млн, Михаил Пономарев от Тюменской области заработал 6 млн, а его коллега Павел Тараканов - 9 млн.

Сенаторы от Свердловской области тоже не догнали по доходам Матвиенко: Эдуард Россель задекларировал 12 млн, Аркадий Чернецкий - 8,8 млн руб.

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Самым богатым сенатором оказался Пономарев с Камчатки, а Важенин из ХМАО задекларировал земли на 1,3 млн "квадратов"

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Теги: Bentley Bentayga, Bentley Arnage, Ferrari F430, ГАЗ-21, Валерий Пономарев, Сулейман Керимов



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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 12.04.2019 19:00 Мск Матвиенко заработала более 15 млн рублей в 2018 году

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