"Правительство недофинансирует Росгвардию". Пенсионеры ведомства попросили Путина не бросать их на произвол судьбы

Утром 13 апреля ветераны ОМОНа вместе с семьями, проживающие по адресу ул. Твардовского, 2 корпус 3, пришли в приемную президента России Владимира Путина и оставили там обращение на имя главы государства - люди просят не выкидывать их на улицу, а помочь с получением жилья.

Как ранее сообщало Накануне.RU, ранее в интернете было опубликовано видеообращение пенсионеров ОМОН и МВД Москвы, в котором отслужившие силовики попросили помощи у президента России, премьер-министра, директора Росгвардии и министра МВД. По словам авторов ролика, их поселили в ведомственное жилье в городке ОМОН, которое после завершения службы превратилось в "нежилые помещения". Семьи ОМОНовцев-пенсионеров оказались в сложной ситуации, поскольку руководство требует освободить указанные площади, несмотря на выслугу и боевые заслуги. Сотрудники утверждают, что документы на квартиры были "липовыми и нелегитимными".

Председатель "Партии ветеранов России" Ильдар Резяпов рассказал Накануне.RU, что лично отнес обращения в приемную Путина.

"Ветераны ОМОНа обратились сегодня в Общественную приемную президента России Владимира Путина, мы подали обращения от "Партии ветеранов России". Я сам лично сегодня присутствовал. Поставили в обращении 15 подписей, у нас 40 семей на выселении. Росгвардия сегодня выселяет ветеранов ОМОНа без предоставления жилья. Получается, что люди проработали в структуре 20-25 лет, а сейчас их лишают единственного жилья. Единовременная социальная выплата не выплачивается и люди просто брошены на произвол судьбы. Мы прекрасно понимаем, что Правительство России недофинансирует Росгвардию и ветераны недополучают денежные средства. По линии МВД сегодня в очереди на получение жилья около 100 тыс. человек", - рассказал Резяпов.

Он добавил, что партия будет бороться за права ветеранов ОМОНа до конца.

Ранее Хамовнический суд Москвы одобрил отсрочку выселения многодетной матери Светланы Климовой из общежития Министерства обороны на Большой Пироговской, 51. Об этом рассказывала сама ответчик по иску "Центрального территориального управления имущественных отношений" Минобороны России, которое требует выселить их из жилого помещения.