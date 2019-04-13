13 Апреля 2019
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Политика

Жители требуют снести стройку депутата райсовета Челябинска, его подчиненные грозят статьей за экстремизм

13 апреля у дома по улице Молодогвардейцев, 70А в Челябинске прошел организованный региональным отделением КПРФ митинг протеста против застройки придомовой территории. В мероприятии приняло участие до 50 человек, в основном это жители многоквартирного дома, депутаты гордумы и депутаты райсоветов. Что лежит в основе конфликта и причем здесь предстоящие муниципальные выборы, разбиралось Накануне.RU.

Митинг с участием жильцов и коммунистической ячейки продолжался не очень долго, кстати, поначалу собравшиеся были неблагосклонно настроены и к организаторам. Выступавшего на мероприятии депутата гордумы Константина Нациевского обвиняли в пиаре на бедах жильцов и не очень охотно слушали. Вышедшего к собравшимся еще одного кандидата на предстоящих выборах по данному округу люди, кажется, вообще восприняли чуть ли не как засланного с другой стороны "казачка". Ситуацию исправила лишь председатель совета дома Татьяна Петеран, которая поблагодарила коммунистов за юридические услуги и юристов в судах и все-таки убедила людей проголосовать за резолюцию, предложенную городским КПРФ.

митинг против ТК арбузова(2019)|Фото: Накануне.RU

История скандальной стройки депутата Курчатовского совета Александра Арбузова в указанном месте тянется с 2016 года, именно тогда жильцы дома чуть ли не случайно (как они говорят) узнали о выделении участка земли мэрией Челябинска под строительство торгового комплекса. Участок получил как раз Арбузов, точнее его компания, торговый комплекс собирались возвести прямо параллельно существующей пешеходной аллее с многолетними деревьями. Плюс, точнее минус для жильцов дома – трехэтажная коробка ТК Арбузова неминуемо закрывает обзор и солнечный свет жильцам нижних этажей дома на Молодогвардейцев. Естественно, сказать, что идею Арбузова и разрешение чиновников челябинской мэрии жители встретили с восторгом, нельзя. Начались стихийные собрания, протестные акции, дошло до конфликтов на стройплощадке, когда жители пытались остановить вырубку деревьев и движение строительной техники. Прошла целая череда судебных разбирательств.

На "войну" жильцов дома обратил внимание депутат Калининского райсовета, известный зоозащитник Карен Даллакян (округ № 35), территориально это "его" земля. Даллакян встал на сторону жильцов и несколько лет просил органы власти разобраться с ускоренными и закрытыми процедурами выделения земельных участков отдельным компаниям и персонам.

Карен Данелян(2019)|Фото: Накануне.RU

Дело в том, что непонятным образом земельный участок к депутату Арбузову (Курчатовский район, округ № 14) ушел без каких-либо представительных слушаний, по крайней мере, жильцы дома № 70А по улице Молодогвардейцев, об этом были не предупреждены и поставлены перед фактом. Разумеется, в случае проведения нормальных публичных слушаний и рассмотрения дела, скорее всего, собравшиеся просто бы блокировали решение чиновников мэрии о предоставлении участка Арбузову.

"Тефтелев, уволенный, губернатор, которого тоже уволили, все знали и получали наши просьбы и требования свернуть стройку. Дело ни кому не было! Потому что они все – одна "банда" из "Единой России"!" – весьма эмоционально высказалась женщина на сегодняшнем митинге, призывая не принимать резолюции, а добиваться полного запрета на строительство торгового комплекса Арбузова. (Евгений Тефтелев, напомним, ушел в отставку с поста главы города осенью 2018 года; "уволенный" губернатор – ушедший в марте в отставку Борис Дубровский, – прим.).

Татьяна Петеран заявила собравшимся, что, хотя инициативная группа проиграла серию судов в Калининском и Советском судах по вопросу запрета стройки ТК (проиграна, кстати, и апелляция на решение этих судов в областном суде), 16 апреля начнется новый этап разбирательств.

Кстати, сам депутат Арбузов, руководитель общественной приемной губернатора Челябинской области и заместитель гендиректора ЗАО "Завод ЖБИ Агрострой" не счел нужным присутствовать на сегодняшнем митинге. Зато были его представители, которые пытались раздавать листовки, вроде бы "изобличающие" нездоровую активность отдельных жильцов в отстаивании собственных прав на придомовую территорию. Встречена была раздача листовок, надо заметить, руганью и бранью собравшихся. В листовке содержится и такой перл: "К саммитам ШОС и БРИКС благоустройство данной территории является благом для всех горожан и жителей дома в том числе". До "кучи" неразумным жильцам, не понимающим своих благ из-за строительства очередного торгового центра под своими окнами, присутствует угроза применения ч. 2 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства", в просторечье – статья за экстремизм)!

В заключении скажем, что, судя по всему, стройка и особенно тот накал страстей, который возник вокруг объекта депутата Александра Арбузова, очевидно не раз станут очередным "козырем" в приближающихся выборов депутатов райсоветов Челябинска. Отметим также и то, что, если врио губернатора Алексей Текслер, или его подчиненные обратят внимание на нужды конкретных людей – безусловно, это также будет сильным ходом и позволит заработать дополнительные "очки" на выборах главы региона в сентябре.

Ведь никто из депутатов гордумы и райсоветов, кроме зоозащитника Даллакяна, в общем и целом не спешил разобраться в ситуации и уж тем более не собирался ссориться с депутатом Арбузовым из-за какого-то недовольства жителей.

забор у ТК Арбузова, руки вверх(2019)|Фото: Накануне.RU
Стройка ТК остановлена, забор превратился в афишу

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Жители требуют снести стройку депутата райсовета Челябинска, его подчиненные грозят статьей за экстремизм

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Теги: Алексей Текслер, Александр Арбузов, Карен Даллакян, Константин Нациевский, протесты



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