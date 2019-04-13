Украинский боевик объявил голодовку, требуя извинений от Зеленского

Украинский боевик Николай Воронин объявил голодовку в аэропорту "Борисполь", требуя от кандидата в президенты Владимира Зеленского извиниться за ряд высказываний, которые он сделал ранее. Об этом он заявил в видеообращении в Facebook.

Воронин требует, чтобы Зеленский извинился за сравнение Украины с "актрисой из немецких фильмов для взрослых" (в сентябре 2016 года на фестивале в Юрмале во время выступления "95-го квартала"), за извинение перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым в 2014 году. Также он требует извинений перед раскольниками за то, что назвал томос для них "термосом". Кроме этого, Воронин хочет, чтобы Зеленский сдал анализы на наркотики и алкоголь в независимой лаборатории. Сам он подписался как "киборг Мыкола".

Требования боевика выглядят странно, поскольку относятся к извинениям перед кем-то, и многие украинские пользователи выражают недоумение. А некоторые - также тем, что они адресованы Зеленскому, а не действующему президенту Петру Порошенко за "котлы" в Донбассе.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, на прошлой неделе раскольнический священник Александр Дедюхин тоже потребовал от Зеленского извинений за "термос". А первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко требовала извинений перед содомитами и другими людьми с "особыми потребностями".