Стало известно имя владельца дома, который штурмовали тюменские контрразведчики

Telegram-канал "Mash" опубликовал данные о хозяине дома, который штурмовали сотрудники ФСБ минувшим вечером.

По данным источника, мужчину зовут Тимур И., ему 31 год, он родом из Ингушетии.

Сообщается, что мужчина вел строительный бизнес.

"Семья Тимура достаточно долго жила в доме, который вчера штурмовали силовики. Его отец скончался четыре года назад от инсульта, мать еще раньше", - сообщил канал.

Напомним, тюменские следователи возбудили уголовное дело после ликвидации боевиков запрещенной в России организации ИГИЛ* в частном доме на улице Амурской, в ходе проведения КТО были ликвидированы два вооруженных террориста.