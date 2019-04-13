Зауральский "колбасный" депутат Госдумы заработал за год почти 5 млн рублей

Депутат Государственной думы от Курганской области, основатель мясокомбината "Велес" Александр Ильтяков отчитался о своих доходах за прошлый год - сведения опубликованы на сайте ГД РФ.

Ильтяков за 2018 год стал богаче на 4 млн 845 тыс. 241 рубль и три копейки.

Также в его собственности находятся два японских дорогих автомобиля и квадроцикл "Yamaha", шесть земельных участков, жилой дом площадью 244 кв. м., торговый павильон, храм и помещение с подвалом в здании торгового центра.

Его супруга за год заработала только 63 тыс. руб.

Год назад родной брат депутата, тоже депутат, только Курганской областной думы и директор мясокомбината "Велес" Дмитрий Ильтяков задекларировал доход в 1,5 млрд руб.