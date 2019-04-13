13 Апреля 2019
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Россель в 2018 году заработал на 3 млн рублей больше, чем Чернецкий

Свердловские сенаторы Аркадий Чернецкий и Эдуард Россель отчитались о своих доходах за прошлый год, декларации появились на официальном сайте Совфеда.

Доход Росселя в 2018 году составил 11,9 млн руб., его жена заработала всего 155 тыс. руб.

В собственности Росселя - два участка по 2,9 тыс. и 1,6 тыс. кв. м., жилой дом площадью 657 кв. м., квартира площадью 228 кв. м., гараж площадью 326 кв. м. и три доли в гаражах-стоянках.

Также Россель владеет двумя внедорожниками - "Мерседес" и "Тойота" и двумя автоприцепами.

Аркадий Чернецкий задекларировал 8,7 млн руб. доходов, его жена заработала почти 3 млн руб. Сенатор владеет земельным участком площадью 10,1 тыс. кв. м., жилым домов в 518 кв. м. и гаражом площадью 18 кв. м. В собственности Чернецкого также есть автомобиль "Лексус".

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Россель в 2018 году заработал на 3 млн рублей больше, чем Чернецкий

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Теги: Эдуард Россель, Аркадий Чернецкий, декларация, доходы



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