Ольга "не просили вас рожать" Глацких стала моделью

Экс-глава свердловского департамента молодежной политики Ольга Глацких стала моделью - она поучаствовала в показе "Paradise show", мероприятие прошло в ТЦ "Европа", об этом она рассказала своим подписчикам в Instagram.

Модный показ прошел в честь 10-летия "Европы". Глацких показалась публике в прозрачном синем платье.

"Сегодня был замечательный вечер! Мне выпала честь представить великолепное платье от модного дома RUBLEFFKA", - написала бывшая чиновница.

Напомним, имя Глацких прогремело на всю Россию после ее заявления о том, что государство ничего не должно молодежи. Сейчас она устроилась на новую работу и занимает пост заместителя директора Дворца игровых видов спорта (ДИВС) в Екатеринбурге.