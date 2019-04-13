13 Апреля 2019
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Происшествия Челябинская область

На Южном Урале пенсионер стал жертвой мошенников, которые создали сайт фиктивной турфирмы

Пенсионер из Снежинска стал жертвой мошенников, которые под видом туристического агентства продали мужчине несуществующую путевку в Закавказье.

Мужчина 1933 года рождения рассказал полицейским, что искал в интернете выгодные предложения, чтобы съездить с женой в отпуск, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Он созвонился с мошенниками, перевел им 41 тыс. руб., ему выслали фиктивный договор. После этого мужчина позвонил в пансионат, в котором должен был отдыхать - там ему ответили, что на его имя нет никакой брони. Тогда снежинец пошел в полицию.

Сейчас правоохранители завели уголовное дело, мошенников ищут. Полицейские обращаются к гражданам с просьбой обращаться к проверенным туроператорам, читать отзывы не только к выбранным турфирмам, но и сайтам, на которых они располагаются, обращать внимание на стоимость тура, особенно если она слишком низкая, а также звонить в пансионат, чтобы узнать, сотрудничает ли турагентство с выбранным объектом отдыха.

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На Южном Урале пенсионер стал жертвой мошенников, которые создали сайт фиктивной турфирмы

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Теги: турфирма, однодневка, пенсионер, Снежинск, полиция



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