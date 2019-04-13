13 Апреля 2019
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"Важно не забыть классический русский язык": в Екатеринбурге прошел "Тотальный диктант-2019"

В Екатеринбурге прошла акция "Тотальный диктант-2019". Свои силы попробовали на разных площадках города более 3 тыс. человек. Генеральным партнёром диктанта выступил Фонд святой Екатерины, передает корреспондент Накануне.RU.
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В столице Урала в десятый раз прошла всероссийская акция "Тотальный диктант". Участниками в этом году стали более трех тысяч человек, среди которых были и люди с проблемами со зрением. Они писали на языке Брайля. С каждым годом таких участников становится все больше – об этом рассказали в Фонде святой Екатерины.

"Фонд святой Екатерины поддержал эту акцию в 2018. В прошлом мы закупили оборудование для участников слабовидящих и слепых. То есть дали возможность участвовать абсолютно всем желающим. И это здорово, потому что количество участников слабовидящих и слепых в этом году увеличилось", - рассказала Накануне.RU руководитель проектов фонда Татьяна Баланчук.

Татьяна Баланчук, Фонд Святой Екатерины(2019)|Фото: Накануне.RU

Как отмечают организаторы, "Тотальный диктант" - акция международная, ведь в ней принимают участие не только граждане России по всей стране, но и иностранцы. Так, для зарубежных студентов впервые стартует проект "Труд", где участникам предоставят специальные задания.

"Акция "Труд" проводится первый раз, поэтому пока про данные о том, насколько популярна акция у иностранных студентов, говорить сложно – результаты мы огласим после подведения всех итогов", - сказали организаторы, добавив, что результаты диктанта будут готовы 18 апреля.

Тотальный диктант(2019)|Фото: Накануне.RU

Участники перед началом проверки знаний поделились впечатлениями: кто-то повторял правила, кто-то не мог уснуть всю ночь.

"У меня цель - проверить свои силы. Я считаю себя грамотным человеком и давно хотела проверить себя, но никак не могла собраться. Теперь, наконец, пришла", - говорит участница акции Наталья.

Анна Шатилова(2019)|Фото: Накануне.RU

В этом году текст читала один из самых уважаемых дикторов - Анна Шатилова, ведущая программы "Время" и голос парада победы в Москве. Она рассказала журналистам, что уже ознакомилась с текстом, сделала для себя пометки и произнесла скороговорки, а дальше – "как пойдет". Принять участие в этой акции она согласилась, так как для нее важно сохранение основ языка.

"Сейчас русский язык звучит иначе, развитие науки и техники вызвало много новых слов, вошедших в русский язык, поэтому важно овладеть новым, но и не забыть старое – не забыть классический русский язык", - сказала Анна Шатилова Накануне.RU, добавив, что сама бы не рискнула писать диктант, так как не уверена в своих силах, несмотря на хорошую учебу ранее.

Тотальный диктант(2019)|Фото: Накануне.RU

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"Важно не забыть классический русский язык": в Екатеринбурге прошел "Тотальный диктант-2019"

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Теги: Тотальный диктант, Анна Шатилова, Фонд Святой Екатерины, Татьяна Баланчук



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