13 Апреля 2019
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Общество Челябинская область

"Бери в рот за копейки". Челябинцев возмутила пошлая реклама кафе быстрого питания в ТРЦ "Родник"

Жители Челябинска возмущены рекламой кафе быстрого питания "Street Food", расположенного на 3 этаже в торговом центре "Родник".

Кафе в интернете опубликовало две картинки, на которых одна и та же девушка рекламирует акцию заведения. На одном изображении она собирается съесть фаст-фуд, надпись к этой картинке гласит: "Бери в рот за копейки". На втором изображении она пьет из трубочки газированный напиток, здесь написано: "Соси сколько хочешь".

Челябинцы в социальных сетях раскритиковали рекламу заведения, назвав ее пошлой, вызывающей, двусмысленной и непристойной.

"Я как своему ребенку должна объяснить что написано на баннере? Это ужас. Почему контролирующие органы такое допускают?", - написала Елена Ворожина.

"Никакого стыда нет и совести у этого кафе. Стыд и срам!", - написал Евгений Белкин.

Однако нашлись и те, кто не видит в этой рекламе ничего плохого.

"Каждый думает в меру своей испорченности. Русский язык - великий и могучий", - отметил Михаил Сладков.

В УФАС России по Челябинской области пока не прокомментировали скандальную рекламу.

бери в рот за копейки(2019)|Фото:picintv.com

соси сколько хочешь(2019)|Фото:picintv.com

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"Бери в рот за копейки". Челябинцев возмутила пошлая реклама кафе быстрого питания в ТРЦ "Родник"

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Теги: бери в рот за копейки, соси сколько хочешь, street food, Родник, ТРЦ, Челябинск, фаст-фуд



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