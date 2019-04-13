"Бери в рот за копейки". Челябинцев возмутила пошлая реклама кафе быстрого питания в ТРЦ "Родник"

Жители Челябинска возмущены рекламой кафе быстрого питания "Street Food", расположенного на 3 этаже в торговом центре "Родник".

Кафе в интернете опубликовало две картинки, на которых одна и та же девушка рекламирует акцию заведения. На одном изображении она собирается съесть фаст-фуд, надпись к этой картинке гласит: "Бери в рот за копейки". На втором изображении она пьет из трубочки газированный напиток, здесь написано: "Соси сколько хочешь".

Челябинцы в социальных сетях раскритиковали рекламу заведения, назвав ее пошлой, вызывающей, двусмысленной и непристойной.

"Я как своему ребенку должна объяснить что написано на баннере? Это ужас. Почему контролирующие органы такое допускают?", - написала Елена Ворожина.

"Никакого стыда нет и совести у этого кафе. Стыд и срам!", - написал Евгений Белкин.

Однако нашлись и те, кто не видит в этой рекламе ничего плохого.

"Каждый думает в меру своей испорченности. Русский язык - великий и могучий", - отметил Михаил Сладков.

В УФАС России по Челябинской области пока не прокомментировали скандальную рекламу.