Зеленский заявил, что старается "быть мужиком"

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что следует призыву действующего президента Петра Порошенко "быть мужиком". Так он прокомментировал свою перепалку с ним в телеэфире 11 апреля, настаивая на дате дебатов 19 апреля.

Зеленский многократно перебивал Порошенко, а в конце сказал:

"А сейчас закончил я. 19 апреля на НСК "Олимпийский". Точка. До свидания", – и бросил трубку.

В комментарии на "Радио свобода" он сказал, что был "откровенным, честным, таким, как я есть".

В интервью "Стране" Зеленский отметил, что Порошенко "столько раз сказал, что я марионетка и наркоман, что у меня нет к нему уважения".

После перепалки кандидатов лидер "Баткивщины" Юлия Тимошенко заявила, что "увидела разрушение статуса должности президента, унижение украинского государства".

Украинские пользователи резко критикуют как Зеленского, так и Порошенко. При этом, по последним данным, за Зеленского во втором туре готовы проголосовать 61%, за Порошенко - только 24%. Причем почти половина поддерживающих Зеленского проголосуют не за него, а против Порошенко.