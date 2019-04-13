13 Апреля 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

Зеленский заявил, что старается "быть мужиком"

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что следует призыву действующего президента Петра Порошенко "быть мужиком". Так он прокомментировал свою перепалку с ним в телеэфире 11 апреля, настаивая на дате дебатов 19 апреля.
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Зеленский многократно перебивал Порошенко, а в конце сказал:

"А сейчас закончил я. 19 апреля на НСК "Олимпийский". Точка. До свидания", – и бросил трубку.

В комментарии на "Радио свобода" он сказал, что был "откровенным, честным, таким, как я есть".

В интервью "Стране" Зеленский отметил, что Порошенко "столько раз сказал, что я марионетка и наркоман, что у меня нет к нему уважения".

После перепалки кандидатов лидер "Баткивщины" Юлия Тимошенко заявила, что "увидела разрушение статуса должности президента, унижение украинского государства".

Украинские пользователи резко критикуют как Зеленского, так и Порошенко. При этом, по последним данным, за Зеленского во втором туре готовы проголосовать 61%, за Порошенко - только 24%. Причем почти половина поддерживающих Зеленского проголосуют не за него, а против Порошенко.

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Зеленский заявил, что старается "быть мужиком"

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Теги: Украина, выборы президента Украины, Петр Порошенко, Владимир Зеленский



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