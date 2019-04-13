"Нашли взрывчатку, автоматы и запрещенную литературу". В Тюмени после ликвидации боевиков возбуждено уголовное дело

Тюменские следователи возбудили уголовное дело после ликвидации боевиков запрещенной в России организации ИГИЛ* в частном доме на улице Амурской.

В СУ СК России по Тюменской области Накануне.RU официально сообщили, что в ходе проведения КТО были ликвидированы два вооруженных террориста.

"Сейчас возбуждено уголовное дело по статьям "приготовление к убийству двух и более лиц общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору" и "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов", - отметили в СК.

Сотрудники СК осмотрели дом, в котором скрывались террористы и нашли там автоматы, взрывчатку, религиозную литературу.

"Назначено проведение ряда экспертиз, в том числе и судебно-медицинские, пожарно-техническая, молекулярно-генетические. Сейчас проводится необходимый комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается", - добавили в СК.

Ранее в тюменском РУФСБ заявили об отмене режима контртеррористической операции.

Специальный правовой режим отменен с 6.23 13 апреля, он вводился в границах улиц Новоселов, Магнитогорская, Локомотивная, Федерации.

Напомним, режим КТО был установлен поздно вечером 12 апреля, в одном из частных домов были уничтожены двое приверженцев запрещенной в России организации ИГИЛ*.