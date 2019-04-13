В Екатеринбурге - новая волна "минирований": эвакуированы несколько торговых центров

Екатеринбург накрыла волна новых "минирований" - 13 апреля сотрудники правоохранительных органов эвакуировали посетителей и персонал сразу нескольких торговых центров уральской столицы, передает корреспондент Накануне.RU.

На этот час известно, что эвакуировали торговые центры "Радуга Парк", "Глобус", "Карнавал", "Белка Маркет", "Дирижабль", "Буревестник".

В правоохранительных органах пока не дают никаких официальных комментариев.

Пользователи соцсетей пишут, что все проходит спокойно, людей вывели, они ждут, когда все закончится.

"Это все как в прошлый раз, чтобы людей в страхе держать, чтобы люди боялись", - пишет пользователь Павел Краев.

Напомним, в начале 2019 года волна ложных сообщений о минировании прошла по многим городам России, в том числе и на Урале.

В пресс-службе управления ФСБ России по Свердловской области не ответили на звонок корреспондента Накануне.RU.