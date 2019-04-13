В Екатеринбурге - новая волна "минирований": эвакуированы несколько торговых центров

13 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

КС признал законным повышение пенсионного возраста

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Свердловская область Уральский ФО

В Екатеринбурге - новая волна "минирований": эвакуированы несколько торговых центров

Екатеринбург накрыла волна новых "минирований" - 13 апреля сотрудники правоохранительных органов эвакуировали посетителей и персонал сразу нескольких торговых центров уральской столицы, передает корреспондент Накануне.RU.

На этот час известно, что эвакуировали торговые центры "Радуга Парк", "Глобус", "Карнавал", "Белка Маркет", "Дирижабль", "Буревестник".

В правоохранительных органах пока не дают никаких официальных комментариев.

Пользователи соцсетей пишут, что все проходит спокойно, людей вывели, они ждут, когда все закончится.

"Это все как в прошлый раз, чтобы людей в страхе держать, чтобы люди боялись", - пишет пользователь Павел Краев.

Напомним, в начале 2019 года волна ложных сообщений о минировании прошла по многим городам России, в том числе и на Урале.

В пресс-службе управления ФСБ России по Свердловской области не ответили на звонок корреспондента Накануне.RU.

эвакуация, ТРЦ, Белка(2019)|Фото:Роман Шепотько vk.com Инцидент Екатеринбург

Глобус, ТРЦ, эвакуация(2019)|Фото:vk.com Инцидент Екатеринбург

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Екатеринбурге - новая волна "минирований": эвакуированы несколько торговых центров

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Радуга Парк, Карнавал, Глобус, минирования, торговые центры, эвакуация, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Стоит ли ожидать обострения в Донбассе с приходом Зеленского?

Результаты 560

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети