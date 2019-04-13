Тюменский губернатор поблагодарил силовые структуры и обратился к землякам

Губернатор Тюменской области Александр Моор поблагодарил силовиков, которые провели в Тюмени операцию по нейтрализации боевиков, передает корреспондент Накануне.RU. "Выражаю самую глубокую признательность всем нашим спецслужбам - в первую очередь ФСБ, руководившей всей операцией и раскрывшей боевиков, МВД, Росгвардии - слаженной работой нарушивших эти страшные планы. Все сработали как один механизм. В кратчайшие сроки район был блокирован, на протяжении всей операции силовики полностью контролировали ситуацию. Было сделано самое главное - никто не пострадал из наших людей. Ни из тех, кто носит погоны, ни из тех, кто живет простой гражданской жизнью. Отдельно хочу обратиться к тем, кто этой ночью штурмовал убежище террористов, и чьи портреты из соображений безопасности мы, возможно, никогда не увидим - отличная работа, товарищи офицеры! Спасибо!," - написал губернатор на своих страницах в соцсетях.

Также губернатор поблагодарил земляков, жителей района, где проходила операция по ликвидации боевиков: "Хочу сказать особое спасибо жителям этого района, жителям города за терпение и спокойствие. В ситуациях, когда на счету каждая минута - организованные действия граждан - незаменимая помощь".

Александр Моор при этом отметил, что "был разочарован действиями некоторых людей, которые сразу начали в социальных сетях сочинять небылицы". Тюменский губернатор отметил, что "у преступников нашли после штурма смартфоны" Губернатор обращает внимание, что "фотографии, видео, те текстовые трансляции, видео-стримы, которые вели практически в режиме онлайн некоторые СМИ", боевики вполне могли видеть.

"Это все очень серьёзные темы для нашего дальнейшего общественного разговора", - считает Александр Моор.