Земли и "Harley Davidson". Уральский полпред в прошлом году заработал 10 млн рублей

Полномочный представитель Владимира Путина на Урале Николай Цуканов отчитался о своих доходах - декларация опубликована на официальном сайте Кремля.

Уральский полпред в прошлом году заработал 10,1 млн руб.

В его декларацию входят два земельных участка площадью 694 и 9 тыс. 798 кв. м. Помимо них Цуканов задекларировал дом и квартиру площадью 110 кв. м., производственный цех площадью 1 тыс. 391 кв. м., производственное здание площадью 6 тыс. 420 кв. м., административное здание площадью 1 тыс. 824 кв. м. и мотоцикл "Harley Davidson".

Что касается жены полпреда, то она в 2018 году заработала 17,4 млн руб. У нее в собственности находится земельный участок площадью 25 тыс. кв. м., большое количество складов и зданий, машины "Mercedes-Benz GL350", "Mercedes-Benz Sprinter" и мотоцикл "Harley Davidson".