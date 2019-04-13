13 Апреля 2019
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Появилось видео частного дома в Тюмени, где укрывались боевики

Telegram-канал "Mash" опубликовал видео частного дома, где укрывались террористы запрещенной в России группировки ИГИЛ*.

На кадрах, которые были сняты утром 13 апреля, видно, что часть построек уничтожена огнем.

Ранее в тюменском РУФСБ заявили об отмене режима контртеррористической операции.

Специальный правовой режим отменен с 6.23 13 апреля, он вводился в границах улиц Новоселов, Магнитогорская, Локомотивная, Федерации.

Напомним, режим КТО был установлен поздно вечером 12 апреля, в одном из частных домов были уничтожены двое приверженцев запрещенной в России организации ИГИЛ*.

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Появилось видео частного дома в Тюмени, где укрывались боевики

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Теги: КТО, Тюмень, дом, ИГИЛ*, боевики, видео



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