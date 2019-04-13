Появилось видео частного дома в Тюмени, где укрывались боевики

Telegram-канал "Mash" опубликовал видео частного дома, где укрывались террористы запрещенной в России группировки ИГИЛ*.

На кадрах, которые были сняты утром 13 апреля, видно, что часть построек уничтожена огнем.

Ранее в тюменском РУФСБ заявили об отмене режима контртеррористической операции.

Специальный правовой режим отменен с 6.23 13 апреля, он вводился в границах улиц Новоселов, Магнитогорская, Локомотивная, Федерации.

Напомним, режим КТО был установлен поздно вечером 12 апреля, в одном из частных домов были уничтожены двое приверженцев запрещенной в России организации ИГИЛ*.