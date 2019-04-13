13 Апреля 2019
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"На предложение сдаться открыли стрельбу". НАК показал видео контртеррористической операции в Тюмени

В Национальном антитеррористическом комитете рассказали подробности операции по нейтрализации боевиков в Тюмени. В пресс-службе НАК сообщили Накануне.RU, что террористы открыли стрельбу по силовикам, но были уничтожены ответным огнем. Жертв среди гражданского населения и потерь среди сил правопорядка нет.

Отметим, что поздно вечером 12 апреля поступила информация о нахождении боевиков в одном из домов в частном секторе Тюмени. В границах района было выставлено оцепление, развернуты специальные технические средства. Действовали ограничения на использование средств связи, силовики "глушили" сигнал. Также было ограничено движение транспортных средств, а в центральном районе выключен свет.

контртеррористическая операция в Тюмени(2019)|Фото: НАК

контртеррористическая операция, КТО, ФСБ в Тюмени(2019)|Фото: Накануне.RU

Как теперь официально сообщает НАК, в ходе оперативно-розыскных мероприятий тюменские контрразведчики получили информацию о нахождении в одном из частных домов в Тюмени двух вооруженных лиц — сторонников международной террористической организации ИГИЛ (запрещено в РФ).

Как заявил НАК в официальном сообщении, они планировали террористические акты.

"На предложение сложить оружие и сдаться властям террористы открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов, и в результате последовавшей перестрелки были нейтрализованы", - заявили в НАК.

контртеррористическая операция, КТО, ФСБ в Тюмени(2019)|Фото: НАК

контртеррористическая операция, КТО, ФСБ в Тюмени(2019)|Фото: НАК

После стрельбы силовиков, которая велась, предположительно, с использованием пулеметов, частный дом загорелся, но вскоре был потушен.

контртеррористическая операция, КТО, пожар(2019)|Фото: mash

После чего стало известно, что активная фаза КТО завершена. Территорию вокруг дома еще какое-то время зачищали, силовики проверяли, нет ли в округе других причастных к теракту, на месте продолжали работать саперы.

Mash отмечает, что ликвидированных боевиков не застрелили, а они погибли в результате пожара. О личностях и гражданстве террористов в НАК пока не сообщают.

"Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди сил правопорядка нет", - подчеркнули в Национальном антитеррористическом комитете.

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"На предложение сдаться открыли стрельбу". НАК показал видео контртеррористической операции в Тюмени

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Теги: контртеррористическая операция, КТО, ФСБ, ИГИЛ тюмень



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