13 Апреля 2019
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Происшествия Тюменская область

В Тюмени введен режим контртеррористической операции

В Тюмени проходит контртеррористическая операция. В одном из частных домов Калининского района, предположительно, находится боевик запрещенной в России организации ИГИЛ, передает корреспондент Накануне.RU.

По официальному сообщению ФСБ, поступила информация о нахождении боевика в одном из частных домов. В границах района стоит оцепление, развернуты специальные технические средства. Действуют ограничения на использование средств связи, силовики "глушат" сигнал. Также ограничено движение транспортных средств. В центральном районе выключен свет.

КТО в Тюмени(2019)|Фото:vk.com/regiontymen

На улицах замечена бронетехника и большое количество силовиков в полном вооружении.

Операцией руководит ФСБ.

КТО в Тюмени(2019)|Фото: vk.com/regiontymen

В сообщении о введении правового режима контртеррористической операции в городе Тюмени Тюменской области говорится:"12 апреля 2019 года в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий РУФСБ России по Тюменской области получена информация о нахождении в одном из частных домов г. Тюмени вооруженных приверженцев международной террористической организации ИГИЛ, планировавших совершение террористического акта в местах массового пребывания людей...".

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В Тюмени введен режим контртеррористической операции

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Теги: КТО, Тюмень, ФСБ



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Развитие сюжета:

Ранее 12.04.2019 22:49 Мск В районе КТО в Тюмени был пожар, активная фаза спецоперации закончена

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