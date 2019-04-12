В Тюмени введен режим контртеррористической операции

В Тюмени проходит контртеррористическая операция. В одном из частных домов Калининского района, предположительно, находится боевик запрещенной в России организации ИГИЛ, передает корреспондент Накануне.RU.

По официальному сообщению ФСБ, поступила информация о нахождении боевика в одном из частных домов. В границах района стоит оцепление, развернуты специальные технические средства. Действуют ограничения на использование средств связи, силовики "глушат" сигнал. Также ограничено движение транспортных средств. В центральном районе выключен свет.

На улицах замечена бронетехника и большое количество силовиков в полном вооружении.

Операцией руководит ФСБ.

В сообщении о введении правового режима контртеррористической операции в городе Тюмени Тюменской области говорится:"12 апреля 2019 года в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий РУФСБ России по Тюменской области получена информация о нахождении в одном из частных домов г. Тюмени вооруженных приверженцев международной террористической организации ИГИЛ, планировавших совершение террористического акта в местах массового пребывания людей...".