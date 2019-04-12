Эксперты считают неудивительным, что Навальный и Соболь "не чураются коррупционных схем"

Неожиданные подробности всплывают в отношении активистов ФБК, передает корреспондент Накануне.RU. В недавнем расследовании РИА ФАН приведены удивительные факты, свидетельствующие о том, что соратница Навального, юрист ФБК Любовь Соболь, вполне возможно, умалчивает или покрывает мошенническую деятельность некоторых своих бизнес-партнеров. Так, в материале утверждается, что госпожа Соболь не может не знать о картельной схеме своего коллеги по фирме «Контроль» Андрея Мищенкова с московским девелопером Тимофеевым.

Издание приводит данные, что совместно они выигрывают чуть не все муниципальные конкурсы на строительство детских площадок в московском регионе. Схема примерно такова - к тендеру допускаются только «свои» фирмы или компании-партнеры, так что при любом развитии событий заказ остается в ближнем окружении «клана» Тимофеевых. А суммарный доход клана оценивается изданием в 800 миллионов рублей.

При этом работает удачливый тандем якобы на всероссийском уровне: ГК «Забава» в Москве и окрестностях, «Метакон-мп» в Северной столице, другие фирмы-дочки строят детские городки в Брянской и других областях центральной России. Размах бизнеса Тимофеевых даже привлек к себе внимание ФАС РФ. Это внимание на время утихомирило членов клана, они поумерили аппетиты, чтобы не попасть в прицел антимонопольщиков.

Но любопытно в этой истории то, что , оказывается, Любовь Соболь близко знакома с партнером Тимофеева Мищенковым. Однако она или её коллеги по ФБК почему-то никогда не проводили расследований деятельности этого пресловутого строительного тандема.

А ведь, если про эти "хитрости" с выигрыванием тендеров с бюджетными деньгами знала Соболь, то, совершенно логично предположить что и её патрон Алексей Навальный мог быть в курсе. Но и он ни разу не инициировал соответствующую проверку. Складывается ощущение, что блогер и юрист просто закрывали глаза на госраспил. И логичен вопрос - а так ли уж бескорыстно со стороны создателя и сотрудницы ФБК они не замечали тендерных безобразий?

Известный политолог, главный редактор альманах-газеты «Информпространство» Евгений Бень, прокомментировал эту ситуацию прямо. «На моей памяти, самые яростные либерально настроенные борцы с коррупцией всегда и испытывали сложности с законом. По их мнению, раз якобы существуют масштабные нарушения законности, в которых принято обвинять руководителей страны, посему либералам для их работы тоже позволено нарушать законодательство. Так что эта история как раз очень характерная», – считает эксперт.

По оценкам политолога, так называемая либеральная тусовка громче всех заявляет о борьбе с коррупцией, но сама при этом никогда не чурается коррупционных схем ради собственного обогащения. При этом, важен еще один нюанс - Соболь и Яшин метят в Мосгордуму. И это после того громкого скандала с вымогательством, когда Навальный и Соболь шантажировали бизнеса Евгения Пригожина фейковым компроматом.

ФБК вообще организовал системную интернет-травлю бизнеса предпринимателя. Соболь даже сфабриковала фальшивое интервью с экс-работницей компании «Московский школьник» Натальей Шиловой. Правда, позже последняя призналась, что прочитала текст по бумажке в надежде получить гонорар. Так что надавить серьезно на Пригожина Навальный и Соболь не смогли. Когда они пошли ва-банк и потребовали у него 300 миллионов отступных, петербургский коммерсант решительно отказал им в этом, оставив неудачников из ФБК у разбитого коррупционного корыта.