Кириенко стал самым богатым чиновником Кремля по итогам 2018 года

Первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко за 2018 год заработал больше других сотрудников Кремля. Об этом говорится в соответствующей декларации, опубликованной на официальном сайте Кремля.

Его декларированный годовой доход составил 66 млн 631 тыс. 649 рублей, в то время как его супруга заработала за тот же период 256 тыс. 687 рублей.

В собственности Кириенко присутствуют земельный участок площадью 7116 кв. км, жилой дом с хозяйственными постройками площадью около 700 "квадратов", одно жилое строение, одно машино-место, спортивно-оздоровительный блок и две хозяйственные постройки. В его пользовании — квартира 254 кв. м. и лесной участок в 5 тыс. "квадратов".

Также Кириенко указал в декларации квартиру площадью 254,3 кв. м., находящуюся в собственности его дочери.

Следом за ним по уровню дохода за прошлый год идёт секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, отчитавшийся о заработанных 33 млн 737 тыс. 501 рублях, а также о нескольких объектах недвижимости в собственности: земельном участке площадью 3306 кв. м., жилом доме в 249,1 "квадратов" и квартире площадью 256 кв. м. В свою очередь, его супруга заработала за указанный период 337 тыс. 120 рублей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отчитался о 12 млн 795 тыс. 133 рублях, заработанных за 2018 год, в то время как за его супругой зарегистрирован доход в размере 218 млн 603 тыс. 669 рублей. В собственности Пескова — три квартиры и одно парковочное место. В пользовании — автомобили "Мерседес-Бенц V250" и "КИА Сид", снегоболотоход can-am и парковочное место.

Помощник главы государства Владислав Сурков заработал за указанный период 8 млн 725 тыс. 33 рубля, в то время как его супруга — 9 млн 698 тыс. 899 рублей. В его пользовании находятся квартира площадью 59,4 кв. м., два земельных участка и жилой дом площадью около 600 "квадратов". Его жена при этом имеет в собственности шесть земельных участков, два жилых дома, квартиру и дом охраны с гаражом.

Наконец, руководитель АП Антон Вайно отчитался о 9 млн 649 тыс. 906 рублях, заработанных за 2018 год. За его супругой при этом зарегистрирован годовой доход в размере 5 млн 3 тыс. 704 рубля. В собственности главы Кремля — три земельных участка, одно здание, квартира площадью более 111 "квадратов" и два машино-места.

Как ранее сообщало Накануне.RU, президент России Владимир Путин в 2018 году задекларировал доход в размере 8 млн 648 тыс. 353 рублей, что меньше его дохода по итогам 2017 года более чем на 10 млн рублей.