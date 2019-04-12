Клинцевич заработал более 5 млн рублей в 2018 году

Член Совета Федерации Федерального собрания РФ Франц Клинцевич по итогам 2018 года заработал 5 млн 337 тыс. 257 рублей 84 коп. Такие данные содержатся в декларации о доходах членов верхней палаты парламента, опубликованной на сайте Совфеда.

В свою очередь, декларированный доход супруги сенатора составляет 209 тыс. 920 рублей 71 коп.

В собственности Клинцевича находится дачный земельный участок площадью 2500 кв. м. Также он располагает жилым домом в 487 "квадратов" в пользовании.

В свою очередь, супруга сенатора имеет в собственности три дачных участка по 1500 кв. м. и два жилых дома в 487 и 157 "квадратов". В её пользовании при этом находится гараж и легковой автомобиль Hyunday Genesis.

В общей собственности супругов Клинцевич находится квартира площадью 73 кв. м.

Как ранее сообщало Накануне.RU, спикер Совфеда Валентина Матвиенко отчиталась о заработанных по итогам прошлого года более 15 млн рублей.