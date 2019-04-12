12 Апреля 2019
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Политика В России

Матвиенко заработала более 15 млн рублей в 2018 году

Спикер Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко по итогам 2018 года заработала 15 млн 274 тыс. 78 рублей 71 коп. Такие данные содержатся в декларации о доходах членов верхней палаты парламента, опубликованной на сайте Совфеда.

Кроме того, в собственности сенатора находятся два земельных участка площадью 3667 и 2771 кв. м., дача и хозблок, квартира в 290 "квадратов", машиноместо, три нежилых здания и один объект незавершённого строительства.

Также Матвиенко располагает несколькими объектами недвижимости в пользовании, а именно — землями населённых пунктов по 345, 459 и 4689 кв. м. и служебной дачей в 730 "квадратов".

Транспортных средств в собственности или пользовании спикера Совфеда не зафиксировано.

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Матвиенко заработала более 15 млн рублей в 2018 году

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Теги: Валентина Матвиенко, Совфед РФ, СФ РФ, доход, декларация



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