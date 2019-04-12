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Политика Центральный ФО

Как и ожидалось: Трутнев стал самым богатым чиновником правительства в 2018 году, Мантуров - на втором месте

Вице-премьер РФ, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев стал самым богатым членом правительства по итогам 2018 года. В прошлом году он задекларировал доход в размере 538 млн 395 тыс. 587 руб. 35 коп. Это следует из сведений о доходах, расходах и имуществе членов кабмина, опубликованных на сайте.

Кроме того, у зампреда правительства зарегистрирован внушительный автопарк. В совместной собственности с супругой у него находятся легковой автомобиль "БМВ Х6 М50D", "Порше Cayenne Turbo", "Мерседес - Бенц ML 350 4 Matic" и "Тойота Хайлендер". Кроме того, он является владельцем мототранспортного средства квадрацикла ATV Polaris, автоприцепа Tiki -Treiler X300L и снегохода Bombardier INC.

В обновленной декларации также указано, что Трутнев имеет один жилой дом площадью 819 кв. м и земельный участок 7 тыс. кв. м. , а также ряд нежилых помещений. Все объекты недвижимости находятся в России.

Супруга Трутнева в прошлом году заработала 2 млн 150 тыс. 954 руб. В 2017 г. Трутнев отчитался о доходе в 377 млн руб.

Второе место среди самых обеспеченных чиновников правительства занял министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Он задекларировал доход по итогам 2018 года в размере 443 млн 384 тыс. 380 руб. 20 коп.

Министр владеет автомобилями "Лэнд Ровер Рендж Ровер", "Москвич 412", "ВАЗ 2103", "ВАЗ Лада Веста", "ГАЗ 21" и "Москвич 408".

Среди объектов недвижимости, находящихся в его собственности, есть квартира площадью 480,9 кв. м., земельный участок в 11 тыс. 420 кв. м., 4 машиноместа, несколько хозяйственных зданий и два гостевых дома - в 1 тыс. 223,5 кв. м. и 495,5 кв. м.

Супруга Мантурова заработала в 2018 году 7 млн 033 тыс. 171 руб. 26 коп. У нее есть жилой дом в 814,1 кв.м. и земельный участок в 640 кв. м.

Напомним, рекордсменом по доходам в 2017 г. стал экс-зампред правительства РФАлександр Хлопонин, сумма составила 2 млрд 912 млн 121 тыс. 655 руб. 90 коп. В его собственности было задекларировано больше 10 земельных участков, два жилых дома площадью 2,9 тыс. кв. м и 678 кв. м, квартира в 132,9 кв.м, бассейн и два административных здания. Наряду с другим богатым теперь уже экс-вице-премьером Игорем Шуваловым, он не вошел в новый состав кабмина после выборов президента РФ в 2018 г.

А арестованный недавно теперь уже экс-министр по вопросам "Открытого правительства" Михаил Абызов был рекордсменом по доходам в 2015 г. Тогда его официально задекларированный доход превысил 455 млн руб. (222 млн в 2014 г.). Жена Абызова заработала при этом 678 тыс. руб. (в 2014 г. – 8 млн руб.), зато в ее собственности, помимо домов и земель в России, были дом в Великобритании, арендованные помещение в Италии и квартира в Англии.

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Как и ожидалось: Трутнев стал самым богатым чиновником правительства в 2018 году, Мантуров - на втором месте

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Теги: Юрий Трутнев, Денис Мантуров, Минпромторг, доход, декларация



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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 08.04.2019 07:53 Мск Трутнев может оказаться самым богатым членом кабмина. Ранее этот титул был у Абызова

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