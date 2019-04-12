Медведев увеличил доход по сравнению с 2017 годом

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по итогам прошлого года задекларировал доход в размере 9 млн 917 тыс, 510 руб. 76 коп. Такие сведения содержатся в декларации о доходах, расходах и имуществе членов правительства РФ в 2018 году. Документ опубликован на официальном сайте кабмина.

Напомним, в 2017 году председатель правительства заработал 8,56 млн руб., что примерно на 16% меньше, чем по итогам 2018 года.

В собственности Медведева находится квартира площадью 367,8 кв. м., в аренде на 49 лет у него есть земельный участок площадью 47 соток. Также Медведев является владельцем автомобилей "ГАЗ 20" и "ГАЗ 21"

В собственности его супруги Светланы Медведевой находятся два машиноместа площадью 16,2 и 16,3 кв. м., а также автомобиль "Фольксваген Гольф". В безвозмездном пользовании у нее их общая квартира в 367,8 кв. м. Как и в прошлом году, супруга премьера не задекларировала никакого дохода.