12 Апреля 2019
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Политика Центральный ФО

Доход Путина в 2018 году уменьшился на 10 млн рублей

Президент РФ Владимир Путин в 2018 году задекларировал доход в размере 8 млн 648 тыс. 353 руб. Такие данные содержатся в декларации о доходах, расходах, об имуществе главы государства, опубликованной на официальном сайте Кремля.

Также в собственности Путина по-прежнему находятся квартира площадью 77 кв.м., гараж на 18 кв. м. В его пользовании есть еще одна квартира площадью 153,7 кв.м. и гаражное место на 18 кв.м.

Президент является владельцем двух автомобилей ГАЗ М21, "Нивы" и автомобильного прицепа "Скиф".

Как сообщало Накануне.RU, в 2017 году годовой доход главы государства составил 18 млн 728 тыс. рублей. В 2016 году Путин заработал в два раза меньше по сравнению с 2017 годом -  8 млн 858 тыс. 432 руб.

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Доход Путина в 2018 году уменьшился на 10 млн рублей

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Теги: Владимир Путин, доход, декларация о доходах, президент



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