Порошенко и Меркель признали разногласия по "Северному потоку — 2"

Киев продолжит борьбу за остановку строительства газопровода "Северный поток — 2", несмотря на разногласия с Берлином по данному вопросу, заявил президент Украины Пётр Порошенко во время совместного брифинга с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Как передаёт РБК со ссылкой на УНН, он подчеркнул, что стратегическое партнёрство не исключает различия в подходах к решению тех или иных проблем.

"Мы твёрдо заявляем, что мы не прекратили нашу борьбу за то, чтобы остановить строительство Северного потока-2", предложив немецким компаниям участие в управлении украинской газотранспортной системой", — заявил Порошенко.

Напомним, в ноябре прошлого года Киев договорился с Вашингтоном о совместном противодействии строительству Москвой газопровода, в то время как Меркель в феврале текущего года заявила о достигнутом европейскими странами соглашении по данному вопросу.

В прошлом месяце, как сообщало Накануне.RU, власти США сообщили о возможном введении дополнительных санкций против "Северного потока — 2".