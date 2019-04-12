Суд оштрафовал Facebook на 3 тысячи рублей

Мировой суд в Москве оштрафовал соцсеть Facebook на три тысячи рублей за непредоставление сведений о переносе в Россию серверов с персональными данными российских пользователей.

Как передаёт "РИА Новости", представители организации на судебное заседание не явились, однако, поскольку не поступало ходатайств о переносе, судья Антон Козырев решил рассмотреть протокол.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, аналогичный приговор на прошлой неделе был вынесен в отношении соцсети Twitter.