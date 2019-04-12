"Аспирин даем от рака?" Уральский полпред раскритиковал регионы за покупку дешевых лекарств и дал поручение провести проверку

В Уральском федеральном округе до 2024 года будет создано 55 центров амбулаторно-онкологической помощи, где можно будет в двухнедельный срок провести диагностику онкологических заболеваний по принципу "одного окна". Об этом на совещании в Челябинске сообщил заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин, передает корреспондент Накануне.RU.

Сегодня, 12 апреля, в столице Южного Урала прошло совещание по председательством полпреда президента в УрФО Николая Цуканова на тему "Реализация федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями". Проблемы и перспективы развития технологий ядерной медицины". До заседания уральский полпред и врио губернатора Алексей Текслер посетили Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины.

Открывая совещание Николай Цуканов отметил, что показатель смертности от злокачественных образований в регионах УрФО остаётся стабильно высоким и значительно превышает общероссийский уровень. Так, в Курганской области - 251 случай на 100 тыс. населения, в Челябинской 238 случаев на 100 тысяч населения, в Свердловской – 225 случаев. Отмечен рост заболеваемости злокачественными новообразованиями, в том числе у детей и подростков.

При этом, как рассказал Цуканов, анализ жалоб, которые поступают в приёмную президента России, показал, что зачастую пациенты не могут месяцами попасть к нужному специалисту и подолгу ждут проведения необходимых исследований. Кроме того, отмечается дефицит квалифицированных кадров.

По словам Евгения Камкина, в настоящее время смертность от новообразований занимает второе место в общей структуре смертности после болезней системы кровообращения.

"Данный факт обусловлен тем, что большая доля населения у нас не доживает до возраста развития онкологических заболеваний и умирает преждевременно от сердечно-сосудистых заболеваний. Увеличение средней продолжительности жизни россиян до 80 лет выведет онкологические заболевания, скорее всего, на первый план", - подчеркнул он.

Актуальным остается вопрос лекарственного обеспечения онкобольных.

"К сожалению, есть определенные стереотипы, пациенты считают, что отечественные препараты недостаточно эффективные", - отметил Николай Цуканов.

В России разработан федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями", основной целью которого является снижение смертности от злокачественных новообразований до 185 случаев на 100 тыс. населения. Соответствующие программы должны быть разработаны и утверждены в каждом регионе.

Как рассказал заместитель министра здравоохранения России, в рамках проекта впервые большое внимание было уделено системе лекарственного обеспечения и в первую очередь химиотерапии. При этом он признал, что раньше имелся практически 50% дефицит лекарственных препаратов. В результате вместо необходимых шести-семи курсов химиотерапии, пациенты получали бесплатно три-четыре курса, а остальные делали за своей счет.

В 2019 году на борьбу с онкологическими заболеваниями будет выделено 204 млрд руб. Регионы УрФО на эти цели получат 18 млрд руб.

Запланировано до 2024 года создание 55 центров амбулаторно-онкологической помощи в УрФО. 20 центров появится в Свердловской области, 16 – в Челябинской области, шесть – в ХМАО, по пять – в Курганской и Тюменской областях и три будет открыто в ЯНАО. Кроме того, планируется переоснастить сеть медицинских организаций, оказывающих помощь онкологическим пациентам. В 2019 году в регионах УрФО запланировано приобретение больше 171 единицы медицинского оборудования.

Предусматривает проект и создание федеральный центров протонной терапии. Сейчас решение принято по созданию протонного центра на Дальнем Востоке. Также обсуждается создание центра в регионах Сибири. Что касается предложения открыть такой центр на Южном Урале, замминистра отметил, что необходимо дополнительно этот вопрос проработать.

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер отметил, что в регионе серьезный уровень заболеваемости новообразованиями и заверил, что будет уделять этому вопросу особое внимание.

"Снижение смертности от злокачественных новообразований требует объединения научных кадров, отечественной фарминдустрии, модернизации онкологических центров. Требуется выстроить современную комплексную систему от ранней диагностики до современного эффективного лечения и мониторинга онкологических пациентов. Будет принято решение о создании районных центров, куда можно будет обратиться и получить соответствующую услугу по принципу "одного окна", и в течение нескольких дней получить верификацию возможного диагноза. Нужно выстраивать технологию, при которой эти услуги оказывались быстро, качественно и в случае проблем человек оперативно направлялся на лечение", - подчеркнул он.

Заместитель председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования Юрий Нечепоренко сообщил, что несмотря на возможность применения дорогостоящей таргетной терапии, регионы продолжают назначать дешевые препараты первой линии. Такие данные он привел по итогам анализа двух месяцев 2019 года.

"Сохраняется некая инертность назначения препаратов и существенная доля из них это дешевые препараты первой линии. В Челябинской области мы видим, что это 76%, в Свердловской области – почти 70%. Хочу напомнить, что эта ситуация напрямую влияет на качество и эффективность лечения наших граждан", - подчеркнул он.

Николай Цуканов раскритиковал коллег за такой подход.

"В Челябинске самые дешевые лекарства приобретаются, хотя есть возможность приобретать другие. Я понимаю, что бюджеты разные. Но сегодня есть сложности в Курганской области, это понятно, у них бюджет в разы меньше, чем у любого другого региона. Но все остальные наши регионы самодостаточны. Человеческая жизнь, что еще может быть главнее. Здравоохранение шагнуло на 10 лет вперед в части лечения онкологии. Коллеги, мы сейчас обсуждаем, а сами понимаем, что мы не все в полной мере делаем. Попрошу мне информацию эту дать по каждому субъекту. Аспирин даем от рака, да? Нужно назначать эффективные лекарства, а не лекарства, которые просто есть. Есть требования, есть финансовые возможности, а есть люди, которые надеются, что назначенное врачом лекарство будет эффективным", - обратился полпред к регионам.

Евгений Камкин объяснил, что это связано с тем, что в прошлые годы у регионов был дефицит финансирования этих направлений.

"С этого года, когда мы выделили 70 млрд рублей на эти цели, мы думаем, что ситуация должна исправляться, и будут закупаться более дорогостоящие препараты. Думаю, что в марте-апреле эта ситуация в регионах должна исправиться", - резюмировал он.

Цуканов поручил взять ситуацию на контроль и проверить все данные.

В ответ заместитель руководителя Росздравнадзора Дмитрий Павлюков сообщил, что сейчас идет проверка в отношении министерства здравоохранения Челябинской области, где как раз упор будет сделан на онкологию и на обеспечения льготными лекарствами.

"В случае выявления нарушений, будут выданы предписания", - подчеркнул он.

"Прошу меня проинформировать по итогам этих проверок, и, если можно, доложить о ситуации, чтобы мы встретились и пообщались", - обратился к проверяющим Алексей Текслер.