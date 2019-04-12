Юрий Маневич назначен на должность замминистра энергетики РФ
Юрий Маневич назначен замминистра энергетики. Соответствующее распоряжение от 11 апреля подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщили Накануне.RU в пресс-службе кабмина.
"Назначить Маневича Юрия Владиславовича заместителем Министра энергетики Российской Федерации", - говорится в тексте документа.
Ранее Маневич занимал должность гендиректора компании "Роспроект".
Напомним, место замминистра энергетики стало вакантным после назначения Алексея Текслера врио главы Челябинской области. Он сменил на этом посту Бориса Дубровского.