Юрий Маневич назначен на должность замминистра энергетики РФ

Напомним, место замминистра энергетики стало вакантным после назначения Алексея Текслера врио главы Челябинской области . Он сменил на этом посту Бориса Дубровского.

Юрий Маневич назначен замминистра энергетики. Соответствующее распоряжение от 11 апреля подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев , сообщили Накануне.RU в пресс-службе кабмина.





