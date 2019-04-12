12 Апреля 2019
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Правительство утвердило правила автомобильного тюнинга

Правительство РФ утвердило правила внесения изменений в конструкцию автомобилей. Соответствующее распоряжение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева опубликовано на официальном сайте правительства.

Так, правилами устанавливаются требования к документам, которые необходимо в этом случае предоставить. Также распоряжением определяется перечень изменений конструкции находящихся в эксплуатации машин, после которых они должны быть признаны единичными транспортными средствами. В результате возможность проведения оценки соответствия машины в нарушение требований технического регламента будет исключена.

Автотюнинг владелец машины сможет осуществить только после получения разрешения в ГИБДД.

"Принятое решение позволит сделать государственный надзор в сфере проверки выполнения требований к транспортным средствам, находящимся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию более прозрачным и понятным", - говорится в сообщении.

Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 2019 г.

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Правительство утвердило правила автомобильного тюнинга

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Теги: автотюнинг, дмитрий медведев, правила



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