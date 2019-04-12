Правительство утвердило правила автомобильного тюнинга
Правительство РФ утвердило правила внесения изменений в конструкцию автомобилей. Соответствующее распоряжение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева опубликовано на официальном сайте правительства.
Так, правилами устанавливаются требования к документам, которые необходимо в этом случае предоставить. Также распоряжением определяется перечень изменений конструкции находящихся в эксплуатации машин, после которых они должны быть признаны единичными транспортными средствами. В результате возможность проведения оценки соответствия машины в нарушение требований технического регламента будет исключена.
Автотюнинг владелец машины сможет осуществить только после получения разрешения в ГИБДД.
"Принятое решение позволит сделать государственный надзор в сфере проверки выполнения требований к транспортным средствам, находящимся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию более прозрачным и понятным", - говорится в сообщении.
Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 2019 г.