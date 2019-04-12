ЦБ: Годовая инфляция в России составила 5,3%

Годовая инфляция в России в марте 2019 года составила 5,3%, согласно данным Центробанка (ЦБ) РФ.

При этом, как отметили в пресс-службе регулятора, текущий месячный прирост цен был минимальным с июля прошлого года. В частности, говорится о существенном замедлении удорожания плодоовощной продукции и о снижении цен на фрукты.

Что касается факторов, повлиявших на инфляцию, их действие, как пояснили в ЦБ, "разнонаправленно".

"С одной стороны, темпы прироста цен остаются повышенными из-за налоговых мер, а также ослабления рубля и удорожания топлива, произошедших в 2018 году, — говорится в сообщении. — С другой стороны, инфляция ограничивается укреплением рубля в начале 2019 года и действием соглашения правительства с нефтяными компаниями об ограничении роста цен на бензин и дизельное топливо".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в период с 26 марта по 1 апреля 2019 года Росстат зафиксировал нулевую инфляцию при годовом показателе 1,8%.