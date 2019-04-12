Путин заявил об уходе призывной армии в прошлое

Всеобщая воинская повинность постепенно уходит в прошлое, но для этого нужно время и соответствующее финансирование, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с сотрудниками НПО "Энергомаш".

По его словам, это связано с усложнением военной техники и задач, стоящих перед войсками. При этом президент отметил, что всегда остаются задачи, не требующие высокой квалификации военнослужащих, из-за чего ряд стран частично сохраняет призыв.

"Но тем не менее тенденция такая (по отмене призыва, — прим.) есть, мы будем дальше двигаться по ней", — цитирует Путина "РИА Новости".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в конце марта глава государства подписал указ о призыве граждан страны на военную службу в апреле – июле 2019 года. Набор призывников стартовал с 1 апреля.