12 Апреля 2019
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Армия и ВПК В России

Путин заявил об уходе призывной армии в прошлое

Всеобщая воинская повинность постепенно уходит в прошлое, но для этого нужно время и соответствующее финансирование, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с сотрудниками НПО "Энергомаш".

По его словам, это связано с усложнением военной техники и задач, стоящих перед войсками. При этом президент отметил, что всегда остаются задачи, не требующие высокой квалификации военнослужащих, из-за чего ряд стран частично сохраняет призыв.

"Но тем не менее тенденция такая (по отмене призыва, — прим.) есть, мы будем дальше двигаться по ней", — цитирует Путина "РИА Новости".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в конце марта глава государства подписал указ о призыве граждан страны на военную службу в апреле – июле 2019 года. Набор призывников стартовал с 1 апреля.

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Путин заявил об уходе призывной армии в прошлое

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Теги: Владимир Путин, армия, призывная армия, призыв, воинский призыв, Энергомаш



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