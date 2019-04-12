Саммит GMIS-2019 пройдёт в Екатеринбурге в июле

Глобальный саммит производства и индустриализации (GMIS) пройдёт в Екатеринбурге с 9 по 11 июля 2019 года на площадке конгресс-центра Международного выставочного центра "Екатеринбург-ЭКСПО", передаёт корреспондент Накануне.RU.

Как сообщил департамент информационной политики Свердловской области со ссылкой на Фонд Росконгресс, советник Президента России, ответственный секретарь оргкомитета GMIS Антон Кобяков заявил, что конгресс-центр в настоящий момент находится в завершающей стадии строительства.

"Ранее состоялось несколько рабочих поездок представителей оргкомитета в Екатеринбург с целью проверки готовности инфраструктуры, – отметил Кобяков. - Ожидаемое число участников саммита – 2000 человек, в том числе около 500 представителей российских и международных СМИ"

Напомним, что подписание меморандума о взаимопонимании по вопросам подготовки и обеспечения проведения GMIS в России состоялось 25 мая 2018 года на Петербургском международном экономическом форуме. Тогда в церемонии подписания документа приняли участие министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, министр энергетики и промышленности Объединенных Арабских Эмиратов Сухейль Мухаммед Фарадж Аль-Мазруи, заместитель генерального директора Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) Хироши Кинийоши, председатель мрганизационного комитета Глобального саммита производства и индустриализации Бадр Аль-Олама, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.