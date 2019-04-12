Украина объявила в розыск капитана "Норда"

Оболонский районный суд Киева объявил в розыск капитана российского судна "Норд" Владимира Горбенко из-за его неявки на судебное заседание 12 апреля. Об этом сообщает киевская "прокуратура Крыма".

13 марта Оболонский суд перенес заседание по делу Горбенко на 12 апреля для его принудительной доставки СБУ.

Как сообщало Накануне.RU, в начале февраля Горбенко вернулся в Россию. Он заявил, что пересек границу по российскому паспорту.

Напомним, на Украине на него заведено уголовное дело, его обвиняют в нарушении порядка въезда-выезда с "временно оккупированной территории с целью причинения вреда интересам государства" и занятии незаконным рыбным промыслом.