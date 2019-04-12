12 Апреля 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

Украина объявила в розыск капитана "Норда"

Оболонский районный суд Киева объявил в розыск капитана российского судна "Норд" Владимира Горбенко из-за его неявки на судебное заседание 12 апреля. Об этом сообщает киевская "прокуратура Крыма".
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13 марта Оболонский суд перенес заседание по делу Горбенко на 12 апреля для его принудительной доставки СБУ.

Как сообщало Накануне.RU, в начале февраля Горбенко вернулся в Россию. Он заявил, что пересек границу по российскому паспорту.

Напомним, на Украине на него заведено уголовное дело, его обвиняют в нарушении порядка въезда-выезда с "временно оккупированной территории с целью причинения вреда интересам государства" и занятии незаконным рыбным промыслом.

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Украина объявила в розыск капитана "Норда"

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Теги: Украина, Владимир Горбенко, розыск



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