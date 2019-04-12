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Политика В России

ВЦИОМ заявляет, что рейтинг Путина стабилизировался

ВЦИОМ сообщает, что рейтинг президента РФ Владимира Путина стабилен, показатель одобрения деятельности президента по среднему значению с 1 по 7 апреля составил 65,3%. Рейтинг доверия составил 33,6%. Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе ВЦИОМа.

Деятельность премьер-министра по данным за последнюю неделю одобряют 38,5% - отмечается, что это самый высокий показатель с начала 2019 года. Полугодовой максимум обновил и показатель одобрения деятельности правительства РФ в целом - он составил 42,4%, уточняет "Регнум".

Отметим, что в последнее время произошел ряд громких задержаний - были арестованы экс-министр по делам "Открытого правительства" Михаил Абызов и экс-полпред на Дальнем Востоке Виктор Ишаев. По мнению экспертов, это могло удержать рейтинг власти от падения на фоне непопулярных экономических реформ.

Напомним, согласно недавнему опросу "Левада-центра", популярность Путина падает. Как показывают итоги опроса, если бы президентские выборы проходили прямо сейчас, то Путин набрал бы около 55% голосов избирателей. И хотя он опередил других кандидатов, его рейтинг снижается: по сравнению с апрелем 2014 года на 5%, а по сравнению с январем 2018 года - на 15%. Перед прошлогодними выборами рейтинг действующего президента составил 70%, а по их итогам он получил почти 76,7% голосов.

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ВЦИОМ заявляет, что рейтинг Путина стабилизировался

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Теги: вциом, рейтинг путина



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