Глава Мосгоризбиркома удвоил свой доход в 2018 году

Доход главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова в 2018 году удвоился и составил 10,5 млн руб., передает МИА "Россия сегодня".

Как отмечается, в декларации за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года общий годовой доход Горбунова и его супруги составил свыше 14 млн руб., из которых более 10,5 млн руб. заработаны Валентином Горбуновым. Отметим, в 2017 году он заработал 5,7 млн руб.

Сообщается, что удвоение дохода связан с продажей имущества.

Также Горбунов является собственником 8 земельных участков общей площадью 1,75 гектара и пяти жилых домов. Совместно с супругой они владеют тремя квартирами общей площадью около 250 кв. м., гаражом, садовым домом, а также тремя машинами и моторной лодкой.