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Общество Пермский край

Суд назначил дату рассмотрения дела о массовом отравлении в пермской школе

В Индустриальный суд Перми поступили материалы дела об административном правонарушении в отношении индивидуального предпринимателя, по чьей вине могли отравиться учащиеся школы № 107. Острой кишечной инфекцией заболели 137 детей.

Санитарно-эпидемиологическое расследование выявило нарушения в деятельности по организации и обеспечению питания детей. Они могли способствовать массовому отравлению учащихся школы. Сейчас работа ИП временно запрещена.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда, 16 апреля будет рассмотрено административное дело. Предпринимателю грозит наказание в виде административного приостановления деятельности по организации и обеспечению питания в школе.

Как сообщало Накануне.RU, глава Перми Дмитрий Самойлов дал распоряжение своему заместителю Людмиле Гаджиевой о расторжении договора с поставщиком питания - индивидуальным предпринимателем Еленой Собяниной. Проверку проводит следственный комитет.

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Суд назначил дату рассмотрения дела о массовом отравлении в пермской школе

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Теги: дети, болезнь, отравление, столовая, доследственная проверка, школа №107



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