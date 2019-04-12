Суд назначил дату рассмотрения дела о массовом отравлении в пермской школе

В Индустриальный суд Перми поступили материалы дела об административном правонарушении в отношении индивидуального предпринимателя, по чьей вине могли отравиться учащиеся школы № 107. Острой кишечной инфекцией заболели 137 детей.

Санитарно-эпидемиологическое расследование выявило нарушения в деятельности по организации и обеспечению питания детей. Они могли способствовать массовому отравлению учащихся школы. Сейчас работа ИП временно запрещена.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда, 16 апреля будет рассмотрено административное дело. Предпринимателю грозит наказание в виде административного приостановления деятельности по организации и обеспечению питания в школе.

Как сообщало Накануне.RU, глава Перми Дмитрий Самойлов дал распоряжение своему заместителю Людмиле Гаджиевой о расторжении договора с поставщиком питания - индивидуальным предпринимателем Еленой Собяниной. Проверку проводит следственный комитет.